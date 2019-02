Gesellschaft : Führungspersonal in MV mehrheitlich aus Westdeutschland

von dpa

28. Februar 2019, 14:10 Uhr

Das Führungspersonal in der Landesregierung, der Justiz und den Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns kommt noch immer mehrheitlich aus Westdeutschland. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervor (Drucksache 7/3081). Danach stammen zwei Drittel aller Abteilungsleiter in den Ministerien aus den alten Bundesländern, ein Drittel ist ostdeutsch. Dieses Verhältnis trifft auch auf die Rektoren der Universitäten und Hochschulen zu. Bei den Staatsanwaltschaften sind vier von fünf Leitern aus dem Westen. Unter den Gerichtspräsidenten des Landes findet sich kein einziger Ostdeutscher, von den Gerichtsdirektoren ist es knapp ein Viertel. Immerhin sitzen am Kabinettstisch mehrheitlich «Ossis»: Von den neun Regierungsmitgliedern sind sieben in der DDR geboren und aufgewachsen. Zuvor hatte der NDR berichtet.