Wetter : Fünf Jahre nach dem Tornado: Die Wunden sind verheilt

Die dramatischen Bilder von vor fünf Jahren sind noch gut in Erinnerung. Ein Tornado raste durch Bützow und hinterließ Verwüstungen, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern zuvor noch nie zu sehen waren.

von dpa

03. Mai 2020, 10:08 Uhr

Am Abend des 5. Mai 2015, es war ein milder Frühsommerabend, fegte ein Tornado durch Bützow und richtete einen immensen Schaden an. Ungläubig starrten anschließend die Bützower und mit ihnen ganz Deutschland an den Bildschirmen auf die Verwüstungen, die in der Kleinstadt zurückblieben. Der Schaden wurde auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Dächer wurden abgedeckt, Zehntausende Ziegel lagen auf den Straßen, Häuser wurden schwer beschädigt und Hunderte Bäume umgeknickt oder entwurzelt.

Fünf Jahre später sind die meisten Wunden verheilt, wie Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) berichtet. Dies sei dank der Versicherungen, einer Million Euro an Städtebaufördermitteln des Landes, eines Spendenfonds und natürlich der vielen Privatinitiativen geschehen. Es gebe nur noch zwei Häuser im Bereich der Altstadt, bei denen zu erahnen ist, dass sie tornadogeschädigt sind. So sei ein markantes Haus direkt an der Hauptverkehrsstraße noch mit Planen gesichert. Dies sei in privater Hand, die Stadt habe keinen Einfluss auf die Entwicklung.

Bei aller zerstörerischen Kraft habe der Tornado der Stadt mit ihren knapp 8000 Einwohnern die Chance zur Neugestaltung der Parkanlagen gegeben, meinte Grüschow. «Die hatte es stark getroffen. Wir haben uns entschlossen, den ganzen Bereich neu zu gestalten.» So sei aus dem Schlossareal ein wahres Leuchtturmprojekt geworden.

Diese Neugestaltung soll in diesem Jahr fortgeführt werden, dann geht es auch um ein Tornado-Denkmal. Zunächst sei es um die Idee eines «Stahlwirbels» gegangen, der sich dann mit rund 150 000 Euro als zu teuer erwiesen habe. «Am Ende der langen Diskussion haben wir uns entschlossen, eine Rotbuche zu pflanzen», sagte Grüschow. Früher habe es am Hafen eine markante Rotbuche gegeben, die vom Tornado gefällt wurde. Der Weg hin zu dem Baum soll aus alten Dachziegeln gefertigt werden, die übrig geblieben sind. «Das erinnert angemessen an den Mai 2015 und ist nicht pompös.»

Ein starkes Zeichen vom Willen der Bützower, die Tornado-Schäden schnell zu beseitigen, ist die Stiftskirche. Der abgeknickte Wetterhahn auf dem Kirchturm gehört zu den Symbolbildern dieses Tages. 20 Jahre lang war der Bützower Architekt Hartmut Böhnke zuvor maßgeblich an ihrer Sanierung beteiligt gewesen. Das Mauerwerk, die bleiverglasten Fenster, der Turm und die 2500 Quadratmeter Dachfläche: «Alles war fertig, und dann kam der Tornado.»

Alleine an der Kirche entstand ein Schaden von 1,6 Millionen Euro, die Versicherungen haben alles übernommen, sagte Böhnke. Schon Ende 2015 war die Kirche wieder hergestellt. Die vor 20 Jahren begonnenen Sanierungsarbeiten sind aber noch nicht fertig: «Wir sind durch den Tornado ein bisschen aus dem Tritt gekommen.»

Böhnke war auch bei der Sanierung anderer Häuser dabei. Das sei auch klar gewesen, denn am Neubau vieler von ihnen sei er beteiligt gewesen. «Du kennst dich da aus, mach mal», hätten die Besitzer gesagt. Wenn er heute vom Kirchturm auf die Altstadt sieht, bemerkt er, dass viele Bützower bei der Reparatur ihrer Häuser sehr großzügig vorgegangen sind. «Eigentlich sieht es fast besser aus als vorher.»