Unfälle : Fünf Menschen bei Unfall nahe Greifswald verletzt

von dpa

22. November 2018, 17:03 Uhr

Bei einem Unfall auf der B109 bei Greifswald sind fünf Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Transporterfahrer am Donnerstagmorgen beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen, teilte die Polizei mit. Die Fahrer von zwei entgegenkommenden Fahrzeugen konnten den Angaben zufolge nicht mehr bremsen und fuhren frontal und seitlich in den Transporter. Alle fünf Beteiligten im Alter zwischen 27 und 84 seien leicht verletzt worden und wurden in Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 20 000 Euro, hieß es.