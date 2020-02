Notfälle : Gasleck in Lützow: Supermarkt und zwei Häuser evakuiert

von dpa

10. Februar 2020, 20:54 Uhr

Ein Supermarkt und zwei Häuser sind in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) wegen eines Gaslecks am Montag vorübergehend evakuiert worden. Das Gasleck entstand nach ersten Erkenntnissen durch Schachtarbeiten auf der B104, wie die Polizei mitteilte. Aus Sicherheitsgründen mussten rund 20 Männer und Frauen den Supermarkt verlassen, einer sein Haus. Verletzt wurde niemand. Am Abend gab die Polizei Entwarnung, auch die Sperrung der B104 wurde aufgehoben.