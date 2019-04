Kriminalität : Getötete Maria: Ermittler suchen Zeugen

von dpa

01. April 2019, 15:27 Uhr

Im Fall der in Zinnowitz auf Usedom getöteten Maria bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittler suchen Zeugen, die Maria am Abend des 18. März und in den frühen Morgenstunden des Folgetages gesehen haben. Die Ermittler der Soko «Maria» haben Fotos der 18-Jährigen veröffentlicht. Zuletzt soll die junge Frau mit einer hellen Hose mit Blättermuster, schwarzem Pullover mit glitzerndem Aufdruck, grüner Bomberjacke und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Maria war den bisherigen Ermittlungen zufolge am 19. März getötet worden. Seitdem stehen die Polizisten vor einem Rätsel. Einen Tatverdächtigen gebe es bisher nicht. Auch die Tatwaffe ist bislang nicht gefunden worden.