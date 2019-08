Arbeit : Gewerkschaft: 13 Millionen unbezahlte Überstunden

Die Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr 12,9 Millionen Überstunden unentgeltlich geleistet. Das geht aus dem «Überstunden-Monitor» hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erstellt hat.

von dpa

27. August 2019, 11:45 Uhr

Danach haben allein in Rostock alle Beschäftigten zusammen den Unternehmen 48 Millionen Euro «geschenkt», wie die NGG am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Landesweit seien es 308 Millionen Euro, die den Beschäftigten und auch dem Staat über entgangene Steuern und Abgaben entgangen seien, sagte der NGG-Geschäftsführer Jörg Dahms.

Besonders anfällig für Überstunden seien das Gastgewerbe, so Dahms. Allein in Hotels und Gaststätten in Rostock hätten die Beschäftigten im vergangenen Jahr rund 125 000 Überstunden geleistet. Dies habe das Pestel-Institut auf Basis des Mikrozensus berechnet. Demnach seien 45 Prozent aller in Rostock geleisteten Überstunden im Gastgewerbe unbezahlt gewesen.

Die NGG will mit einer Gastgewerbe-Kampagne «#fairdient» auf die Situation hinweisen und zugleich eine von den Arbeitgebern angestrebte Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Branche verhindern. Ziel der Arbeitgeber sei es, die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag auszuweiten, kritisierte Dahms. Dies drohe Jobs in der Branche noch unattraktiver als bisher schon zu machen.