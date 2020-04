Brände : Großflächiger Waldbrand bei Krakow am See

Auf einer etwa vier Hektar großen Fläche bei Krakow am See (Landkreis Rostock) ist am Dienstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Aus zunächst unbekannter Ursache habe sich der Waldboden entzündet, teilte der Landkreis mit. Das Feuer sei unter Kontrolle. Etwa 110 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Löschwasserversorgung sei über den nahegelegenen Brillensee gesichert.

von dpa

21. April 2020, 20:28 Uhr

Wegen der Trockenheit ist in Mecklenburg-Vorpommern die Waldbrandgefahr gestiegen. In den meisten Forstamtsbereichen gilt nach Angaben des Agrarministeriums die Waldbrandstufe vier für hohe Brandgefahr, im Forstamtsbereich Torgelow die Stufe fünf für sehr hohe Gefahr. Lediglich im Bereich Poggendorf mit der vorpommerschen Küste und auf Rügen ist die mittlere Gefahrenstufe 3 ausgerufen.