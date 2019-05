Wahlen : Grüne bei Europawahl in Rostock vorn

von dpa

27. Mai 2019, 06:08 Uhr

Die Grünen sind aus der Europawahl in der Hansestadt Rostock als stärkste Partei hervorgegangen. Nach Auszählung aller Wahlkreise erhielten sie 17,7 Prozent der Stimmen, wie die Stadtverwaltung am frühen Montagmorgen bekanntgab. Die CDU landete mit 17,3 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von Linken (16,8) und SPD (16,7). Die AfD bekam 12,4 Prozent der Wählerstimmen. Die Satire-Partei Die Partei landete mit 4,4 Prozent auf dem sechsten Platz. 2014 hatten die Linken in Rostock bei den Europawahlen mit 24,2 Prozent vor der CDU mit 23,7 Prozent gelegen, die Grünen waren damals auf 10,0 Prozent gekommen.