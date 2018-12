Schifffahrt : Hafen Mukran will stärker von Kreuzfahrten profitieren

Der Hafen Mukran auf Rügen will stärker von Kreuzfahrtschiffen profitieren. Dabei gehe es jedoch nicht um Kreuzfahrtriesen, sondern um kleinere Schiffe, die insgesamt ein Viertel aller Schiffsanläufe im Ostseeraum ausmachten, teilte der Hafen Mukran Port am Freitag mit. Touristiker, Hafenvertreter und Politiker berieten am Donnerstag, wie die touristischen Angebote der Insel Rügen für dieses Ziel aufgestellt werden müssten.

von dpa

07. Dezember 2018, 14:20 Uhr

«Wir haben eine verstärkte Nachfrage seitens nationaler und internationaler Reedereien für regelmäßige Anläufe in Mukran», sagte Hafenchef Harm Sievers. Er forderte eine enge Kooperation der lokalen Tourismuswirtschaft. Ziel seien eine Willkommenskultur für Tagesgäste und etwa 20 Kreuzfahrtanläufe pro Jahr. Derzeit seien es vier bis fünf. 2018 seien so rund 5400 Kreuzfahrtpassagiere in Mukran angekommen.

Mukran ist der östlichste Tiefwasserhafen Deutschlands. Im Jahr 2017 reisten laut Statistischem Amt knapp 303 000 Passagiere über den Hafen.