Kriminalität : Haftbefehl gegen Mann beantragt nach Fund einer Leiche

Nach dem Fund einer Leiche in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust/Parchim) hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 42 Jahre alten Mann beantragt. Dem Mann wird Totschlag und versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Schweriner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Beschuldigte sei dringend tatverdächtig, am Donnerstagabend mehrfach mit einem Messer auf einen 41 Jahre alten Nachbarn eingestochen und getötet zu haben.

von dpa

21. Februar 2020, 14:06 Uhr

Danach soll er selbst die Polizei gerufen haben. Als die Beamten eintrafen, öffnete er seine Wohnungstür nicht. Der Mann kündigte bei der Einsatzleitstelle einen Suizid an, die Polizei stürmte die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Der Mann habe dann auf die Polizisten geschossen. Nach Polizeiangaben wurde ein 35 Jahre alter Beamter am Arm verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Er sei inzwischen operiert, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Schütze die Waffe später niedergelegt und sich festnehmen lassen. Er sei unverletzt geblieben. Zum genauen Hintergrund der Tat lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.