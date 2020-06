Brände : Haus brennt nach Blitzeinschlag nieder

von dpa

28. Juni 2020, 09:31 Uhr

Ein reetgedecktes Haus im Kreis Rostock ist von einem Blitz getroffen worden und komplett niedergebrannt. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte, fiel auch eine angrenzende in Scheune Elmenhorst-Lichtenhagen den Flammen zum Opfer. Die Bewohnerin verließ das Haus bei dem Brand am Samstagabend rechtzeitig und blieb unverletzt. Das Haus war 1822 errichtet worden. Der Sachschaden wird auf 750 000 Euro geschätzt.