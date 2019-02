Schulen : Hesse: 700 freie Lehrerstellen im Schuljahr 2019/2020

An den öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind im Schuljahr 2019/2020 rund 700 Lehrerstellen zu besetzen. Sie seien im Karriereportal für den Schuldienst unter ausgeschrieben, teilte das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mit. Beim Großteil der Stellen müssten die Bewerbungsunterlagen bis zum 15. März bei den jeweiligen Schulen eingegangen sein.

von dpa

25. Februar 2019, 15:28 Uhr

«Mecklenburg-Vorpommern hat einen großen Ersatzbedarf an Lehrkräften», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Viele Lehrer gehen in den Ruhestand. Die Herausforderung, ausgebildete Lehrkräfte zu bekommen, steige von Jahr zu Jahr, weil es auch in anderen Bundesländern viele freie Lehrerstellen gibt.