Kommunen : Hilfen über 4,8 Millionen Euro für Investitionen in Kommunen

Die ersten 21 Kommunen bekommen vom Land finanzielle Unterstützung in Höhe von zusammen 4,8 Millionen Euro für ihre Investitionen. Der Vergaberat habe die Projekte aus 132 Anträgen für sogenannte Kofinanzierungshilfen ausgewählt, teilte das Innenministerium am Montag in Schwerin mit.

von dpa

27. Mai 2019, 17:07 Uhr

Jeweils eine Million Euro gehen demnach an Schulbauten in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg). Finanzhilfen für Radwege erhielten die Gemeinde Ferdinandshof sowie Gemeinden des Amts Landhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald), wo Lücken im Ostseeradweg geschlossen werden sollen. Die Stadt Schwerin bekomme Unterstützung für die Errichtung von Ladesäulen für E-Autos.

Mit den Finanzhilfen könnten die Kommunen 24,3 Millionen Euro aus anderen Förderprogrammen in Anspruch nehmen - das wäre ihnen ohne die Kofinanzierungshilfen nicht möglich gewesen, wie es hieß. Jährlich stellt die Landesregierung den Angaben zufolge dafür zehn Millionen Euro zur Verfügung.