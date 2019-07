Brände : Historisches Altstadthaus in Wismar brennt erneut

von dpa

07. Juli 2019, 12:38 Uhr

In Wismar ist ein denkmalgeschütztes Altstadthaus erneut in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer am Samstagnachmittag laut Polizei schnell löschen. In dem Giebelhaus am Marktplatz hatte es bereits im April 2018 gebrannt, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Der Schaden betrug damals 500 000 Euro. Das Gebäude wird seit dem vergangenen Jahr aufwendig saniert. Dieses Mal war das Feuer laut Polizeimitteilung im Obergeschoss ausgebrochen. Im Haus befand sich zur Zeit des Brandes niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zeugen hatten nach Angaben des Sprechers einen Mann in der Nähe des Gebäudes beobachtet. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.