Arbeitsmarkt : Im Februar 760 Arbeitslose weniger im Nordosten

von dpa

28. Februar 2020, 10:36 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Februar um 760 auf 62 700 gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mit. Die Erwerbslosenquote sank demnach im Vergleich zum Januar um 0,1 Punkte auf 7,6 Prozent. Im Vorjahresmonat lag sie bei 8,4 Prozent. Dort waren landesweit noch 5900 Männer und Frauen mehr ohne Arbeit. Mit 5,5 Prozent hatte der Landkreis Ludwigslust-Parchim die geringste Arbeitslosenquote im Februar in MV, in Vorpommern-Rügen war sie mit 9,8 Prozent am höchsten.