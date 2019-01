Archiv : Infografiken Januar 2019

von svz.de

08. Januar 2019, 10:02 Uhr

INFOGRAFIK 02. Januar

Jeder Bundesbürger verursachte im Jahr 2016 rund 38 kg Plastikverpackungsabfälle. Wie die Infografik von Statista zeigt, entstehen nur noch in Luxemburg (50,5 kg), Irland (46,2 kg) und Estland (42,2 kg) mehr Abfälle je Einwohner. Erfreulich hingegen, dass sich der EU-Durchschnitt von 31 kg im Jahr 2015 auf 24 kg im Jahr 2016 verringert hat.



Das deutsche Recyclingsystem läuft auf Hochtouren - und muss in Zukunft noch leistungsfähiger werden. Denn vor kurzem fiel China als größter Abnehmer deutscher Altkunststoffe aus. Handel und Industrie befürchten schon, dass sie steigende Entgelte an den Grünen Punkt und die übrigen dualen Systeme zahlen müssen, die sich in ihrem Auftrag um die Entsorgung der Altverpackungen kümmern. Experten gehen davon aus, dass die Unternehmen die steigenden Kosten an die Verbraucher weiter gegeben werden.

