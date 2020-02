Theater : Intendant verlässt Theater Vorpommern

Der Intendant Dirk Löschner will das Theater Vorpommern mit Auslaufen seines Vertrages im Sommer 2021 verlassen. Das teilte die Hansestadt Greifswald als Gesellschafterin am Dienstag mit. Der 53-Jährige stand seit 2012 an der Spitze des Theaters mit Spielstätten in Greifswald, Stralsund und Putbus auf Rügen. Um der neuen künstlerischen Leitung den notwendigen Planungsspielraum für die Vorbereitung der Spielzeiten ab 2021/22 zu geben, soll die Suche nach einer Nachfolge bereits in den kommenden Wochen beginnen, hieß es. Gesellschafter der Theater Vorpommern GmbH sind neben Greifswald die Stadt Stralsund sowie der Landkreis Vorpommern-Rügen.

von dpa

11. Februar 2020, 12:21 Uhr

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung sagte, unter Löschners Leitung habe das Theater Vorpommern stürmische Zeiten erfolgreich gemeistert, insbesondere, als es um eine mögliche Fusion mit der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ging. Es gebe regelmäßige Projekte und Kooperationen mit Theatern und Kunstschaffenden aus Polen oder Litauen.

Löschner hat in seiner Heimatstadt Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» Schauspiel und Puppenspiel studiert, später noch einmal Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität. Er war als Schauspieler und Regisseur an Theatern in Berlin und Potsdam tätig, später als Produktionsleiter beim Lausitzer Opernsommer und geschäftsführend am Landestheater Detmold sowie als Intendant am Theater der Altmark in Stendal.