Wetter : Kaum Regen an Ostern in Mecklenburg-Vorpommern

Den Menschen in Mecklenburg-Vorpommerns steht ein nahezu regenloses Osterwochenende bevor. Während die Luft am Gründonnerstag auf bis zu 13 Grad abkühlt, kommt zeitweise immer wieder die Sonne zum Vorschein, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. In der Nacht zum Freitag könnte aber ein leichter Frost auftreten.

von dpa

08. April 2020, 09:56 Uhr

Karfreitag wird nach den Angaben von Wolken geprägt, aber trocken sein. Es werden bis zu 12 Grad im Binnenland und 10 Grad an den mecklenburgischen Küsten erreicht. Die Nacht auf Samstag wird mit Temperaturen um den Gefrierpunkt wieder kalt, der Samstag ist dann aber weitgehend regenfrei und freundlich bei Temperaturen um die 16 Grad. Am Ostersonntag wird es vermutlich bis zu 18 Grad warm und trocken sein. Am Ostermontag kann es zu einem Wetterwechsel kommen, der kälteres Wetter mit sich bringen könnte.