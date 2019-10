Kriminalität : Kinderpornografische Dateien: Verdächtige auch im Norden

Bei einer bundesweiten Razzia wegen Verdachts der Weiterleitung von Videodateien, die teils schwere sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, sind auch Verdächtige in Norddeutschland ins Visier der Behörden geraten. Insgesamt werde in elf Bundesländern gegen 21 Verdächtige im Alter von 14 bis 26 Jahren ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Wochenende mit. Je zwei Tatverdächtige stammen aus Hamburg und Schleswig-Holstein, einer aus Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

27. Oktober 2019, 14:46 Uhr

Die Beschuldigten sollen das Material über soziale Netzwerke geteilt und verbreitet und sich damit strafbar gemacht haben. Festgenommen wurde bei den Durchsuchungen in dieser Woche niemand. Am Montag wollen die Ermittler Einzelheiten bekannt geben.

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt (BKA) hätten in den vergangenen Monaten häufiger beobachtet, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einzelne Videodateien mit eindeutigen kinderpornografischen Inhalten über die sozialen Netzwerke teilten, heißt es in einer Mitteilung der Ermittlungsbehörden. «Die Inhalte der Aufnahmen werden hierbei häufig bagatellisiert und zum Teil mit als lustig empfundenen Texten und Emojis versehen.» In dem Verfahren gehe es auch um Prävention. Es sei kein großer Pädophilen-Ring gesprengt worden.