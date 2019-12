Gesundheit : Kinderstation bleibt dicht: Keine Geburten mehr in Crivitz

Die seit Pfingsten geschlossenen Kinderstation am Asklepios-Klinikum in Parchim wird wegen Ärztemangels nicht wieder eröffnet. «Wir hatten nicht eine Bewerbung! Schweren Herzens müssen wir den Realitäten ins Auge sehen und unseren Versorgungsauftrag für die stationäre pädiatrische Versorgung zum 31.12.2019 zurückgeben», teilte Klinik-Geschäftsführer Matthias Dürkop am Freitag mit.

von dpa

06. Dezember 2019, 11:35 Uhr

Die Versorgung junger Patienten aus der Region solle im Rahmen eines Modellprojektes ambulant in einer Tagesklinik mit vier Betten erfolgen, kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) an. Bei schwerwiegenderen Erkrankungen könne zur stationären Behandlung auf die Kinderklinik des Klinikums Schwerin zurückgegriffen werden. Gleichzeitig teilte Glawe mit, dass die bei werdenden Müttern jahrelang sehr beliebte Geburtenstation am Krankenhaus in Criviz zum Jahresende schließt. Die Asklepios Klinik Parchim und das Mediclin Krankenhaus am Crivitzer See hätten sich darauf verständigt, ihre Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe in Parchim zu bündeln.