Unfälle : Kollision mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

von dpa

07. Juli 2019, 14:45 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Insel Usedom schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den 37-Jährigen am Samstag beim Abbiegen an einer Kreuzung in Heringsdorf übersehen und war mit ihm zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Der 62 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.