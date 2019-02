Kulturpolitik : Landeslied für den Nordosten: Vier Vorschläge

von dpa

19. Februar 2019, 15:18 Uhr

Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns können über das künftige Landeslied mitentscheiden und aus vier Vorschlägen auswählen. Wie die Vorsitzende des Heimatverbands, Cornelia Nenz, am Dienstag in Schwerin mitteilte, waren im Wettbewerb «So klingt Mecklenburg-Vorpommern» mehr als 150 Einsendungen eingegangen. Daraus habe eine Jury eine Vorauswahl getroffen. Bis zum 25. März könne nun über die Internet-Seite https://www.heimatverband-mv.de/landeslied oder per Postkarte abgestimmt werden. Das Bürgervotum gehe maßgeblich in die Auswahl des Siegerliedes ein, das am 10. April 2019 im Theater in Stralsund vorgestellt werde, sagte Nenz. Der Wettbewerb um ein neues Landeslied ist Teil des Landesprogramms «Meine Heimat - Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern» des Kulturministeriums.