Fußball : Landesverband beschließt: Saison im Amateur-Fußball beendet

Der Spielbetrieb in allen Altersklassen der Fußball-Amateure Mecklenburg-Vorpommerns von der Verbandsliga abwärts ist beendet. Das hat der Landesfußballverband (LFV) am Donnerstagabend in einer erweiterten Vorstandssitzung entschieden.

von dpa

07. Mai 2020, 21:12 Uhr

«Aufgrund der derzeit gültigen Beschränkungen seitens der zuständigen Behörden hinsichtlich der Corona-Pandemie - unter anderem sind Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August 2020 untersagt - werden bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Pflicht- und Freundschaftsspiele mehr ausgetragen. Die Saison 2019/2020 ist somit vorzeitig beendet», heißt es in einer Erklärung. Bei einer Umfrage Ende April hatten 81 Prozent der Vereine für einen Abbruch votiert.

Wertungen der bisherigen Saisonergebnisse einschließlich der Auf- und Abstiegsfrage sind nicht vorgenommen worden. Das obliegt den jeweiligen Kreisverbänden, informierte der LFV. Eine Entscheidung soll am 27. Mai in einer weiteren erweiterten Vorstandssitzung getroffen werden. Dabei wird eine einheitliche Lösung gemeinsam mit den sechs Kreisverbänden angestrebt. Eine mögliche Annullierung der Saison wird ausgeschlossen.

Eine Ausnahme bildet der Landespokalwettbewerb der Männer. Hier behält sich der LFV vor, die verbleibenden Partien ausspielen zu lasen. Das werde jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen.