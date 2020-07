Freizeit : Landeszootag trotz Corona: Freier Eintritt für Kinder

Zum Landeszootag am 22. Juli stehen 20 Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern allen Kindern aus dem Nordosten offen. Bis zum Alter von 14 Jahren können sie die Einrichtungen kostenlos besuchen. «Der kostenfreie Eintritt am Landeszootag ist ein kleines Dankeschön für die Geduld und die besonderen Anstrengungen in den letzten Monaten. Und er soll den Kindern in unserem Land die Zoos und Tierparks näherbringen», begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch die gemeinsame Aktion von Land und Landeszooverband. Vor allem auch die Kinder hätten in der zurückliegenden Zeit coronabedingt erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssen.

von dpa

01. Juli 2020, 19:24 Uhr