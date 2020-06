Unfälle : Lkw fährt auf A 19 in Wildschutzzaun: Fahrbahn gesperrt

von dpa

21. Juni 2020, 09:28 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall eines Lkw auf der Bundesautobahn 19 bei Laage (Landkreis Rostock) ist eine Fahrbahn für kurze Zeit vollständig gesperrt worden. Das Fahrzeug war am Samstag von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wildschutzzaun gerast, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben könnten gesundheitliche Gründe jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Lkw soll am Sonntagmorgen geborgen werden. Dazu soll die Anschlussstelle Laage ab 7 Uhr für etwa vier Stunden vollständig gesperrt werden, wie es hieß.