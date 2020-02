Kriminalität : Mann auf Polizisten: Festnahme, Toter in Wohnung gefunden

In Boizenburg an der Elbe endet ein Polizeieinsatz mit Schüssen. Ein Beamter wirde verletzt, der Schütze aus einer Wohnung ergab sich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

von dpa

21. Februar 2020, 08:55 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Boizenburg/Elbe (Ludwigslust-Parchim) ist ein Polizist angeschossen und ein Toter in der Wohnung des Schützen gefunden worden. Die Umstände des Todesfalls würden noch ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schütze - ein 42-jähriger Deutscher - wurde bei dem Einsatz am Donnerstagabend festgenommen. Der Mann hatte vorher selbst die Polizei gerufen. Als die Beamten an der Tür waren, habe er aber nicht öffnen wollen. Er habe mehrfach geschossen, aber die Waffe später niedergelegt. Der Polizist wurde am Arm verletzt und operiert. Über die Zusammenhänge wollte die Staatsanwaltschaft noch keine weiteren Angaben machen.