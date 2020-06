Notfälle : Mann bei Explosion in Gartenhaus schwer verletzt

von dpa

29. Juni 2020, 12:12 Uhr

Bei einer Explosion in seinem Gartenhaus ist ein 54-jähriger Mann in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen explodierte am Samstagabend eine Propangasflasche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe sich bei dem Unglück, das er vermutlich selbst verursachte, schwere Verbrennungen zugezogen und sei mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Das Gartenhaus sei nach der Explosion einsturzgefährdet. Der Schaden werde auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Der Mann konnte den Angaben zufolge wegen seiner schweren Verletzungen zunächst nicht vernommen werden. Die Polizei ermittele wegen Brandstiftung.