Kriminalität : Mann mit Pistole bedroht: 29-Jähriger festgenommen

von dpa

24. April 2020, 08:26 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann soll in Jarmen im Kreis Vorpommern-Greifswald einen anderen Mann mit einer Pistole bedroht haben. Eine Frau habe einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass ihr Lebensgefährte im Wohnhaus des Paares von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht worden sei, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Anruferin und ihr Lebensgefährte hätten das Haus verlassen können, hieß es. Der Lebensgefährte sei verletzt gewesen und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 29-jährige Tatverdächtige habe sich bei dem Einsatz mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und Einsatzkräften vom LKA am Donnerstagabend zunächst weiter im Haus aufgehalten, dann aber seine «ausweglose Situation» erkannt und sich ergeben. Er wurde vorläufig festgenommen. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.