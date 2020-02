Kriminalität : Mann schießt Polizisten an: Festnahme, Hintergrund unklar

In Boizenburg an der Elbe endet ein Polizeieinsatz mit Schüssen. Ein Beamter wirde verletzt, der Schütze aus einer Wohnung ergab sich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

von dpa

21. Februar 2020, 08:28 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Boizenburg/Elbe (Ludwigslust-Parchim) ist ein Polizist angeschossen und am Arm verletzt worden. Der Schütze - ein 42-jähriger Deutscher - wurde bei dem Einsatz am Donnerstagabend festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag sagte. Die Behörde prüft derzeit weiter die Umstände des Vorfalls, unter anderem, ob wegen gefährlicher Körperverletzung oder versuchten Totschlags gegen den Mann ermittelt wird.

Der Bewohner der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus soll die Polizisten vorher selbst zu Hilfe gerufen haben. Zu dem Grund wollte die Staatsanwaltschaft zunächst noch keine Angaben machen. «Es gibt einen Hintergrund dafür», erklärte der Sprecher. Der Mann soll nicht allein in der Wohnung gewesen sein. Woher er die Waffe hatte, wird derzeit von den Ermittlungsbehörden noch geprüft.

Zum genauen Tathergang soll es im Laufe des Freitag weitere Angaben von der Staatsanwaltschaft geben, sagte der Sprecher. Der Schütze soll den Beamten bei ihrem Eintreffen nicht die Tür geöffnet haben und später mehrfach auf sie geschossen haben. Im Verlaufe des Einsatzes habe er seine Waffe danach zu Boden gelegt und sei unverletzt festgenommen worden. Der Polizist kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.