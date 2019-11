Extremismus : Mehr als 30 Hakenkreuze in Neubukow an Häuser gesprüht

von dpa

18. November 2019, 17:05 Uhr

Mehr als 30 Hakenkreuze haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Neubukow (Landkreis Rostock) an Häuserwände gesprüht. Die 50 mal 50 Zentimeter großen verfassungswidrigen Zeichen seien alle in der Nähe der B105 gesprüht worden, wie die Polizei mitteilte. An der Tür der Stadtkirche seien ein 1,80 Meter mal 1,50 Meter großes Hakenkreuz sowie verfassungsfeindliche Schriftzüge entdeckt worden. Der Staatsschutz ermittele.