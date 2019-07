Arbeitsmarkt : Mehr Arbeitslose als im Vormonat wegen Ausbildungsende

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Aktuell sind bei den Agenturen 54 944 Erwerbslose gemeldet und damit 0,1 Prozent mehr als Ende Juni, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Kiel bekanntgab. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 6,7 Prozent. Vor einem Jahr waren noch 60 615 Erwerbslose im Nordosten gemeldet.

von dpa

31. Juli 2019, 10:09 Uhr

Von Juni auf Juli stieg vor allem die Zahl junger Arbeitsloser unter 25 Jahren, und zwar um 560 Personen oder 11,5 Prozent. Dies sei typisch, da sich im Juli viele junge Menschen nach Abschluss der Berufsausbildung oder der Schule vorübergehend arbeitslos meldeten, hieß es. «Das wird schon im Herbst ganz anders aussehen», sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann.