Verkehr : Mehr Züge in Richtung Ostsee und Berlin in den Ferien

In den Sommerferien fahren zusätzliche Regionalzüge von Berlin an die Ostsee und umgekehrt. Zum Start der Ferien haben die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zusätzliche Leistungen zwischen Berlin und Stralsund bestellt, wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Montag mitteilte. So könnten stark nachgefragte Züge entlastet und die Corona-Abstandsregeln besser gewahrt werden.

von dpa

22. Juni 2020, 14:26 Uhr

Vom 26. Juni an werde jeweils freitags, samstags und sonntags ein zusätzliches Zugpaar von und nach Stralsund fahren, um die Hauptreisezeiten zu entlasten. Ein ähnliches Zusatzangebot hatten die Länder demnach bereits zu den Pfingstfeiertagen bestellt.

Die Fahrzeit zwischen Berlin und Stralsund werde etwa drei Stunden betragen. Wie es hieß, verfügen die zusätzlichen Züge über begrenzte Fahrradstellplätze. Auch in den Regelzügen in Richtung Ostsee werde eine deutlich erhöhte Fahrradmitnahme erwartet.