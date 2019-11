Parteien : Merkel begrüßt CDU-Grundsatzprogramm Mecklenburg-Vorpommerns

Die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern haben sich ein eigenes Grundsatzprogramm gegeben. Nach zweijähriger Diskussion wurde es nun beschlossen - im Beisein von Kanzlerin Merkel.

von dpa

30. November 2019, 14:21 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat erstmals in ihrer Geschichte ein eigenes Grundsatzprogramm beschlossen. Auf dem Landesparteitag in Binz auf Rügen stimmten die Delegierten am Samstag nach kurzer Diskussion dem 35-seitigen Papier zu. «Chapeau und Dank für das Grundsatzprogramm», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die als Gast zu dem Parteitag in ihrem Bundestagswahlkreis gekommen war.

Das Programm zeige, was den christlichen Menschen ausmache: «Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen. Auf diese Individualität müssen wir stolz sein», sagte sie. «Wir sind keine Partei, die will, dass alle Menschen gleich sind.» In der Diskussion lehnte nur ein Delegierter das Papier rundherum ab: «Wir befinden uns in einer Blase. Das Grundsatzprogramm ist inhaltslos, wischiwaschi», sagte Wolfgang Grieger aus dem Landkreis Rostock.

Das Programm wurde nach den Worten des alten und neuen CDU-Landesvorsitzenden Vincent Kokert seit 2017 intensiv mit der Basis beraten. Es enthält neben Leitlinien zum christlichen Menschenbild eigenständige Leitsätze für Mecklenburg-Vorpommern, etwa zur Kommunalpolitik, zu Bildung und Gesundheit, zur Natur, Landwirtschaft und Fischerei sowie zur Geschichte. Das Grundsatzprogramm beantwortet Kokert zufolge die Frage: «Wofür stehen wir als CDU?». Es werde die Basis für das Wahlprogramm zur Landtagswahl 2021 sein, aus der die CDU als stärkste Kraft hervorgehen will. Sie ist trotz eines Schwundes mit rund 5100 Mitgliedern die größte Partei im Nordosten.

Merkel forderte in ihrem Grußwort vor den rund 150 anwesenden Delegierten eine höhere Geschwindigkeit bei der Digitalisierung in Deutschland. Dies sei ihr «eine Herzensangelegenheit». Deutschland sei ein etwas träges Land geworden. Doch es stünden tiefgreifende Veränderungen in der Verwaltung und in der Wirtschaft bevor. Die Bundesregierung wolle mit einem Online-Zugangsgesetz jedem Bürger eine digitale Identität geben. «Er entscheidet über seine Daten», sagte sie. Melderegister, Handelsregister, Gesundheitsdaten sollen nach ihren Worten bis Ende 2022 digitalisiert werden. Der Bund sei bereit, dabei mit den Ländern und Kommunen eng zusammenzuarbeiten.

Mit Blick auf das vom Bundesrat gestoppte Klimaschutzpaket der Bundesregierung ging Merkel auf die Auseinandersetzung um die Abstandsregelung von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern ein. Sie warnte vor einem Auseinanderfallen des Landes in dieser Frage. «Ich habe lieber größere Abstände und die Akzeptanz (...) als eine Spaltung zwischen Stadt und Land.» Zuvor hatte schon der stellvertretende Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg, der im Bundestag haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion ist, die Befürchtung geäußert, dass das Klimapaket zu Lasten der Menschen im ländlichen Raum gehen könnte.

Desweiteren befassten sich die Delegierten auf dem Landesparteitag mit Anträgen zur Einführung eines Azubi- und Studententickets für öffentliche Verkehrsmittel, mit zusätzlichen Mitteln für den Schülerverkehr und einer Aufwandsentschädigung für Freiwillige Feuerwehren.