Prozesse : Mordprozess um Leonie: Öffentlichkeit ausgeschlossen

Im Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist die Öffentlichkeit für die Zeugenvernehmung der Mutter ausgeschlossen worden. Die schutzwürdigen Interessen der Frau und ihrer Kinder wögen schwerer, als das Interesse der Öffentlichkeit, sagte Richter Jochen Unterlöhner am Montag am Landgericht Neubrandenburg. Ein Anwalt der 25-jährigen Mutter hatte den Antrag gestellt und ihn unter anderem mit der Einschätzung eines Psychiaters begründet. Dieser hatte «eine weitere psychische Schädigung» für die Zeugin befürchtet, wenn sie vor Besuchern im Saal aussagen müsste.

von dpa

21. Oktober 2019, 10:21 Uhr

Dem 28-jährigen Stiefvater Leonies wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll Leonie mehrfach so misshandelt haben, dass sie am 12. Januar an den Verletzungen starb. Um die Taten zu verdecken, habe er erst viel zu spät Rettungskräfte informiert, hieß es in der Anklage. Bei Vernehmungen hatte der Angeklagte angegeben, dass Leonie eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und an den Folgen gestorben sei. Das bezweifeln Ermittler.