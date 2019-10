Kriminalität : Mutmaßlicher Missbrauch: Zweiter Verdächtiger gefasst

Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Mecklenburg-Vorpommern ist in Essen der zweite Verdächtige festgenommen worden. Der 32-Jährige habe sich am Samstagabend gestellt, teilte die Polizei mit. Am Sonntag soll er vor den Haftrichter kommen. Zu dem Vorfall soll es bereits am vergangenen Dienstag in Stralsund in der Wohnung eines der Verdächtigen gekommen sein. Die Straftat sei jedoch erst am Donnerstag angezeigt worden.

von dpa

13. Oktober 2019, 08:34 Uhr

Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen beide Verdächtige Haftbefehle. Der zweite, ein 16-Jähriger, wurde schon am Freitag festgenommen und in die zuständige Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach dem 32-Jährigen wurde tagelang gesucht. Zum Schutz des minderjährigen Opfers gab die Polizei keine weiteren Details bekannt.