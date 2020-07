Unternehmen : MV ergänzt Corona-Hilfsprogramm mit bis zu 22 Millionen

Das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm des Bundes für angeschlagene Unternehmen wird von der Landesregierung mit bis zu 22 Millionen Euro zusätzlich unterstützt. «Das bedeutet: Für unsere Unternehmen greift zusätzlich zum Bundesprogramm die landesspezifische Unterstützung - und das mit einer einmaligen Antragstellung», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in einer am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Die landesspezifische Komponente sei in das Verfahren der Überbrückungshilfe integriert.

von dpa

08. Juli 2020, 13:59 Uhr