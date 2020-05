Kriminalität : Nach Messerangriff in Stralsund: Haftbefehl erlassen

Einen Tag nach der Festnahme hat das Amtsgericht Stralsund Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann aus der Hansestadt Haftbefehl erlassen. Dem Stralsunder wird von der Staatsanwaltschaft versuchter Totschlag vorgeworfen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Beschuldigte soll bei einem Trinkgelage in der Nacht zu Sonntag in Stralsund seinen Gastgeber mit einem Messer schwer verletzt haben.

von dpa

25. Mai 2020, 17:52 Uhr

Das 52 Jahre alte Opfer hatte mehrere Schnittverletzungen an Hals, Oberkörper und Hand sowie eine Stichverletzung am Oberkörper. Der Mann war am Sonntag in eine Klinik gebracht worden, die er auf eigenen Wunsch aber wieder verlassen habe. Laut Polizei hatten sich die Männer am Samstagabend zum Trinken in der Wohnung des 52-Jährigen verabredet. Am Sonntagmorgen hatte der 52-Jährige eine Bekannte per Smartphone über seine Verletzungen informiert, die die Polizei holte. Der mutmaßliche Täter war schlafend in der Wohnung gefunden worden.