Tourismus : Nationalparks feiern 30. Geburtstag: Empfang am Königsstuhl

von dpa

01. Februar 2020, 12:15 Uhr

Etwa eine Million Menschen besuchen jährlich den durch seine Kreidefelsen am Meer bekannten Nationalpark Jasmund auf Rügen. Er feiert in diesem Jahr, wie die anderen Nationalparks im Osten Deutschlands, sein 30-jähriges Bestehen. Kurz vor Ende der DDR waren allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Großschutzgebiete ausgewiesen worden - neben der Halbinsel Jasmund die Vorpommersche Boddenlandschaft und die Müritz-Region. Die Reihe von Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen begann am Samstag mit einem Neujahrsempfang am Königsstuhl. Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte aus Anlass des Jubiläums, in dem Nationalpark sei eine exzellente touristische Infrastruktur aufgebaut worden. Neben modernen Herbergen seien Wander-, Rad- und Reitwege entstanden.