Gesundheit : Neue Prüfungstermine festgelegt: Start für 11. Mai geplant

Die Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur sollen wegen Corona in MV sechs Wochen später als ursprünglich geplant beginnen. Auch am Samstag soll geschrieben werden.

von dpa

03. April 2020, 14:42 Uhr

Die Abschlussprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beginnen wegen der Corona-Krise mit etwa sechswöchiger Verspätung. Dem jetzt von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) vorgelegten Zeitplan zufolge finden als erstes am 11. Mai die Deutschprüfungen zur Mittleren Reife und am gleichen Tag die Abitur-Prüfungen in Kunst, Pädagogik und Psychologie statt.

Zum Teil werden Abitur-Prüfungen auch an üblicherweise schulfreien Samstagen abgehalten, unter anderem Klausuren in den Fächern Chemie und Latein. Die regulären Prüfungen sollen bis Samstag, den 30. Mai 2020, beendet sein. Für die Zeit danach sind Nachschreibtermine vorgesehen. Die schriftlichen Prüfungen zur Mittleren Reife nach Klasse 10 finden laut Ministerium vom 11. bis 18. Mai statt.

Die Lehrergewerkschaft GEW bezeichnete Martins Zeitplan als kaum machbar. Auf einzelne Abiturienten könnten - je nach Fächerkombination - bis zu vier Prüfungen in einer Woche zukommen, sagte GEW-Sprecherin Michaela Skott. Der geplante Prüfungsablauf sorge für Überlastung sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern. Die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner befürchtet: «Faire Prüfungen, die die aktuell schwierigen Bedingungen in der Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen widerspiegeln, sind auf diese Weise aus unserer Sicht kaum möglich.» Die beste Lösung sei deshalb, dieses Jahr auf die Prüfungen zu verzichten.

Unterdessen greift das Coronavirus unter Bewohnern eines Pflegeheimes in Ahlbeck auf der Insel Usedom weiter um sich. Am Freitag wurden drei weitere infizierte Bewohner gemeldet. Sie waren zuvor in eine leerstehende Reha-Einrichtung in Ückeritz verlegt worden, nachdem im Ahlbecker Heim Corona nachgewiesen worden war. Die drei wurden nun wieder nach Ahlbeck zurückgebracht, wo sich auch die anderen positiv getesteten Bewohner aufhalten. Insgesamt sind damit 14 Menschen aus dem Pflegeheim infiziert, davon 3 Mitarbeiter. Mindestens zwei Patienten befanden sich wegen der Lungenkrankheit im Krankenhaus.

Das Land legte am Freitag weitere Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen auf. Dabei handelt es sich um rückzahlbare Zuschüsse bis zu einer Höhe von 200 000 Euro, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Anträge können Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern stellen.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft forderte eine bessere Unterstützung für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer der Branche als bisher. Bisher würden nur betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen ersetzt, heißt es in einem Schreiben mehrerer Verbände der Kultur- und Kreativwirtschaft im Land an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Die Sachkosten spielten für viele Betroffene nur eine untergeordnete Rolle. Der Wegfall des Einkommens infolge der Corona-Krise sei gravierender. Die Verbände forderten eine Aufstockung der bislang gewährten Soforthilfen um monatlich 1180 Euro zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Gunnar Bauer, sagte dazu: «Das Thema ist bekannt. Wir werden uns diesbezüglich an den Bund wenden.»