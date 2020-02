Schifffahrt : Neue Schifffahrtszeichen in Rostock erfolgreich getestet

Der Prototyp einer neuen Kunststofftonne, die als Seezeichen in der Schifffahrt eingesetzt werden soll, ist in Rostock erfolgreich getestet worden. Die Tonne habe sich im Wasser so verhalten wie es simuliert worden sei, sagte der Geschäftsführer der Rostocker Julius Marine GmbH, Christian Cammin, am Donnerstag. Vertreter mehrerer Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter aus ganz Deutschland hätten den Test in Rostock verfolgt.

von dpa

20. Februar 2020, 14:49 Uhr

Die Kunststofftonne können nun in die Serienfertigung gehen, sagte Cammin. Insgesamt sollen 400 Stück hergestellt und von Herbst an vor der Ostseeküste nahe Stralsund und Wismar eingesetzt werden. Die Kunststofftonnen seien eine Alternative zu den bisher verwendeten Spitz- und Spierentonnen aus Stahl. Die neuen Seezeichen seien wartungsarm. So entfalle der bei Stahltonnen notwendige regelmäßige Anstrich.