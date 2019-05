Wahlen : Nordost-CDU nach Verlusten nur noch knapp vor AfD

Was sich bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2016 und 2017 schon gezeigt hatte, bestätigte sich in Mecklenburg-Vorpommern nun auch bei den Europawahlen: Die einst großen Volksparteien verlieren an Vertrauen. Nutznießer ist vor allem die europakritische AfD.

von dpa

26. Mai 2019, 20:29 Uhr

Trotz massiver Verluste ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern bei den Europawahlen erneut stärkste Kraft geworden. Doch kommt ihr die europakritische AfD sehr nahe und erreicht im Nordosten erneut ein deutlich besseres Ergebnis als im Bund.

Nach Auszählung von etwa der Hälfte der Wahlbezirke kommen die Christdemokraten auf 25,2 Prozent der Stimmen und fallen damit erstmals bei einer Europawahl unter 30 Prozent. 2014 hatte die CDU noch 34,6 Prozent erreicht. Ob ihr langjähriger EU-Abgeordneter Werner Kuhn erneut den Sprung in das Parlament in Straßburg schafft, blieb zunächst unklar.

Die AfD kann ihr Ergebnis gegenüber 2014 fast verdreifacht und kommt auf 19,8 Prozent. Bundesweit konnte die Partei mit etwa 11 Prozent rechnen. AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm sprach von einem «ordentlichen EU-Wahlergebnis».

Die SPD verlor nicht nur im Bund, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter an Zustimmung, wo sie auf 15,1 Prozent kommt. 2014 hatten die Sozialdemokraten im Nordosten noch 21,2 Prozent erreicht.

SPD-Landeschefin Manuela Schwesig bezeichnete das Europawahl-Ergebnis für ihre Partei als «sehr bitter». Beide große Volksparteien, CDU und SPD, hätten viel Vertrauen verloren, konstatierte sie. Die Landes-SPD wird voraussichtlich keinen Vertreter mehr in das Europa-Parlament in Straßburg entsenden können. Für Iris Hoffmann, die auf Listenplatz 19 geführt wurde, werde es wohl nicht reichen, sagte Schwesig.

Auch die Linke musste deutliche Verluste hinnehmen. Sie erreichte im Nordosten 13,5 Prozent. Fünf Jahre zuvor hatte sie noch 19,6 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen können.

Zu den Gewinnern zählen auch die Grünen, die ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2014 um gut die Hälfte erhöhen konnten. Ihr Ergebnis bleibt mit 8,8 Prozent im Nordosten aber deutlich hinter dem der Bundespartei zurück, die mit etwa 21 Prozent bundesweit zweitstärkste Kraft wurde.

Die FDP kann im Nordosten ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln und kommt auf 3,9 Prozent.

Nach den ersten Hochrechnungen verteilen sich die 96 deutschen Sitze im EU-Parlament so: CDU/CSU 27 bis 28 Mandate, SPD 15 bis 16, Grüne 21 bis 22, AfD 10 bis 11, Linke 6, FDP 5, auf andere Parteien entfallen demnach 10 bis 11 Sitze. Bei der Europawahl gilt keine Fünf-Prozent-Hürde.