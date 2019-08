Notfälle : Passanten retten Frau aus der Ostsee

von dpa

30. August 2019, 13:46 Uhr

Passanten haben eine Frau in der Ostsee bei Börgerende (Landkreis Rostock) vor dem Ertrinken gerettet. Die Spaziergänger hatten am Freitagmorgen die im Meer treibende Frau entdeckt und an Land gebracht, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Mit einem Rettungshubschrauber sei sie daraufhin nach Rostock in eine Klinik geflogen worden. Details zu der Patientin teilte der Sprecher nicht mit. Zuvor hatte die Hamburger «Morgenpost» über den Vorfall berichtet.