Verkehr : Polizei kontrolliert Lastwagen: In MV am Rastplatz Stolpe

von dpa

12. September 2019, 11:54 Uhr

In ganz Deutschland haben am Donnerstagmorgen verstärkte Kontrollen von Lastwagen stattgefunden. Dabei sollte überprüft werden, ob die Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten einhalten, aber auch der technische Zustand der Fahrzeuge und die Sicherung der Ladung standen im Fokus, wie die Polizei mitteilte. Im Nordosten fanden die Kontrollen den Angaben zufolge auf der A24 an der Raststätte Stolpe-Süd in Richtung Berlin statt. Gerade an diesem Ort ereigneten sich regelmäßig folgenschwere Unfälle mit Kraftfahrern, hieß es. Im vergangenen Jahr wurden nach Polizeiangaben bei knapp 29 000 Unfällen mit Lastwagen in Deutschland rund 40 000 Menschen verletzt. Es gab 762 Tote.