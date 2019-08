Buntes : Polizei sucht ausgebüxtes Stachelschwein

von dpa

21. August 2019, 11:18 Uhr

Ein aus dem Schweriner Zoo ausgebüxtes Stachelschwein hat die Polizei in der Landeshauptstadt am späten Dienstagabend in Atem gehalten. Gefährlich sei das Tier nicht, erklärten die Beamten am Mittwoch. Möglicherweise streife es noch immer in der Umgebung des Zoos herum. Die zur Suche eingesetzten Polizisten konnten es nicht ausfindig machen. Vor einem Jahr hatte schon einmal ein ausgebüxtes Tier aus dem Schweriner Zoo für Schlagzeilen gesorgt: Wochenlang war Kapuzineräffchen «Seppl» immer wieder entwischt - schließlich wurde es von einem Auto überfahren.