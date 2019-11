Tiere : Problemwolf muss in MV vorerst keinen Abschuss fürchten

von dpa

19. November 2019, 12:57 Uhr

Der aus Schleswig-Holstein nach Mecklenburg eingewanderte Problemwolf hat im Nordosten vorerst keinen Abschuss zu befürchten. «Prinzipiell befürworte ich den Abschuss von «GW924m», da er eine Gefahr darstellt, egal in welchem Bundesland er sich aufhält», teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag mit. Allerdings müsse sich sein Haus an Recht und Gesetz halten. Allein der Rissvorfall in Grambow bei Schwerin - ohne Berücksichtigung der Nutztier-Risse in Schleswig-Holstein - reiche nicht aus, um eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu begründen. In Schleswig-Holstein hatte der Wolf mehrfach Nutztiere gerissen, obwohl die Herden speziell gesichert waren. Daraufhin hatte das Umweltministerium in Kiel den Abschuss genehmigt. Aber das klappte nicht und der Wolf tauchte Ende Oktober nördlich von Schwerin wieder auf.