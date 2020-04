Unfälle : Radfahrerin von Auto angefahren: 61-Jährige verletzt

von dpa

21. April 2020, 06:42 Uhr

Ein Autofahrer hat in Diedrichshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine Fahrradfahrerin angefahren und verletzt. Die 61-Jährige sei am Abend in der Ortschaft Guest eine abknickende Vorfahrtsstraße entlang gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Als der 53 Jahre alte Autofahrer von der Vorfahrtsstraße abbiegen wollte, missachtete dieser demnach die Vorfahrt der Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß sei die 61-Jährige verletzt worden. Sie kam ins Uniklinikum Greifswald.