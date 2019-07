Theater : Ralph Reichel übernimmt Intendanz des Volkstheaters

Vor drei Jahren kam Ralph Reichel zusammen mit Joachim Kümmritz in stürmischen Zeiten nach Rostock. Nun übernimmt er die Intendanz des Traditionshauses.

von dpa

28. Juli 2019, 09:45 Uhr

Mit Brückenschlägen in die Gesellschaft hinein will der neue Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel, die Theaterlandschaft in Rostock und Umgebung weiterentwickeln. «Von uns wird erwartet, dass wir als Vier-Sparten-Theater die Breite des gesellschaftlichen Lebens abbilden», sagte Reichel wenige Tage vor dem Start seiner Intendanz am 1. August. Am Theater sind rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Reichel übernimmt die Intendanz von Joachim Kümmritz. Dieser hatte das Theater in stürmischen Zeiten übernommen. Innerhalb von drei Jahren hat Kümmritz nach Einschätzung von Experten das Theater in sicheres Fahrwasser geführt und die Besucherzahlen nach oben entwickelt. «Wir haben Stabilität und steigende Zahlen», sagte Reichel. Dies gelte auch für die Spielzeit 2018/19, die wegen des frühen Ferienbeginns vergleichsweise kurz war. Die endgültigen Zahlen lägen noch nicht vor.

«Ich kremple jetzt nicht alles um», betonte Reichel, der 2016 zusammen mit Kümmritz nach Rostock gekommen war. So wolle er die spartenübergreifende Arbeit genauso wie die Projekte mit Jugendlichen fortsetzen. Reichel erwähnte das große Projekt «Räuber» zusammen mit dem Tanzland und der Tanzcompany. «Dort arbeiten wir wieder mit Jugendlichen aus der Stadt zusammen. Es gibt bereits erste Castings, nach dem Sommer beginnen sie zu trainieren.» Dazu gehöre auch die Kooperation mit der Jugendhilfe vom Samariterbund. Damit würden Jugendliche aus den Neubaugebieten der Stadt erreicht, die sonst kaum mit dem Theater in Kontakt kämen.

Reichel versteht das Theater auch als Ausdruck von politischen Entwicklungen. So hätten die Konzerte die thematische Linie «Sehnsucht Europa», sagte er. Im Ateliertheater beschäftigten sich die Stücke mit «Individuum und Gesellschaft», etwa wie Einzelne in Konflikt mit der Gesellschaft geraten können. Auch das Shakespeare-Schauspiel Richard III. sei wegen der Frage «Wie manipuliert ein Tyrann eine Gesellschaft?» durchaus politisch zu verstehen.

Darüber hinaus geht Reichel davon aus, dass der geplante Theaterneubau nun endgültig in trockenen Tüchern ist. Im September sei das Finale des Hochbauwettbewerbs geplant, dann würden die drei Siegerentwürfe präsentiert. «Das neue Haus wird für das Volkstheater und die Mitarbeiter einen ganz großen Schub bedeuten», sagte Reichel.