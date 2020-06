Kabinett : Regierung berät über weitere Lockerungen in Corona-Krise

Vor dem Hintergrund der anhaltend geringen Corona-Infektionen zeichnen sich für Mecklenburg-Vorpommern weitere Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen ab. Am Dienstagmorgen kam das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin zusammen, um ihr Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

von dpa

09. Juni 2020, 10:14 Uhr

Der sogenannte «MV-Plan», in dem die Phasen der Verhaltenslockerungen fixiert wurden, sieht für den 15. Juni weitere Änderungen vor. So soll darüber entschieden werden, ob die den Hotels auferlegten Vermietungsgrenzen geändert werden. Bislang dürfen nur maximal 60 Prozent der Bettenkapazitäten genutzt werden. Weitere Themen der Kabinettsklausur sind die Kinderbetreuung in der Ferienzeit und die Öffnung von Spielhallen. An der Ministerrunde nehmen erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten teil.

Die Öffnung des Landes für auswärtige Touristen vor Pfingsten hatte bislang nicht zu einem Anstieg der Corona-Neuinfektion geführt. Mit landesweit aktuell 774 registrierten Fällen ist Mecklenburg-Vorpommern weiterhin das Bundesland, das am wenigsten von der Epidemie betroffen ist.