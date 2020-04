Gesundheit : Regierung macht Rückzieher: Autokino in MV wieder erlaubt

Nach heftiger Kritik an der Schließung der Autokinos in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie hat die Landesregierung einen Rückzieher gemacht. Sie dürfen wieder öffnen, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch mitteilte. «Rückmeldungen zeigen uns, dass notwendige Auflagen erarbeitet sind.» Erst am Dienstag hatte die Landesregierung «Anbieter von Freizeitaktivitäten» auf eine rote Liste mit Unternehmen gesetzt, die wegen Corona geschlossen bleiben müssen.

von dpa

22. April 2020, 12:45 Uhr

Der Veranstalter müsse nun eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammenarbeiten und Einlasskontrollen machen. In den Autos dürften sich Personen nur allein oder mit im selben Haushalt lebenden Menschen und einer weiteren Person aufhalten. Auf dem Gelände dürften keine Speisen verkauft werden.