Unfälle : Rentner übersieht Bus: Zwei Passagiere leicht verletzt

von dpa

12. Februar 2020, 15:49 Uhr

Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Rostock beim Linksabbiegen einen Bus übersehen und gerammt. In dem Stadtbus, der die Vorfahrt hatte, wurden zwei Passagiere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Bei ihm wurden 0,68 Promille Atemalkohol festgestellt. Den Sachschaden gab die Polizei mit 20 000 Euro an.